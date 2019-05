Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Ostwall/ Schaufensterscheibe zerstört

Coesfeld (ots)

Auf unbekannte Art und Weise ging die Schaufensterscheibe eines Geschäftes am Ostwall in Lüdinghausen in der Zeit von Donnerstagabend, 09.05.2019, 18 Uhr bis Freitagmorgen, 10.05.2019, 07.43 Uhr zu Bruch. Zu Diebstählen aus der Auslage kam es nach bisherigen Kenntnissen nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter der Rufnummer 0 25 91/ 79 30 entgegen.

