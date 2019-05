Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Anrufe falscher Polizisten gehen ins Leere

Coesfeld (ots)

Acht Mal versuchten falsche Polizisten am Donnerstag, 09.05.2019 vom späten Vormittag bis zum Nachmittag bei Senioren in Dülmen Kasse zu machen. Die Angerufenen machten alles richtig: Sie ließen sich am Telefon auf nichts ein, beendeten das Gespräch und erstatteten Anzeige bei der richtigen Polizei. Auch in diesen Fällen wurde wieder das "Call-ID-Spoofing" genutzt, bei dem der falsche Polizist eine Fantasie-Telefonnummer im Display des potentiellen Opfers erscheinen lässt. Anrufe der Polizei erfolgen in der Regel mit unterdrückter Rufnummer. Bei der "110" handelt es sich um eine reine Notrufnummer, von der die Polizei nicht anrufen kann. Und natürlich erkundigt sich die Polizei niemals am Telefon nach Wertsachen oder Bargeld und bietet schon gar nicht an, diese sicherheitshalber in Verwahrung zu nehmen.

