Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, Grillplatz/ Schaukel gestohlen

Coesfeld (ots)

Ein Treckerreifen diente Kindern am Spielplatz auf dem Grillplatz in Merfeld als Schaukel. Den Reifen mitsamt Halterung stahlen Unbekannte in der Zeit von Donnerstagmittag, 02.05.2019 bis Montagmorgen, 06.05.2019 aus dem Schaukelgestell. Reifenspuren am Tatort lassen den Schluss zu, das ein Traktor zum Abtransport des Diebesgutes verwendet wurde. Hinweise nimmt die Polizei in Dülmen unter der Rufnummer 0 25 94/ 79 30 entgegen.

