Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 3653052 In Zusammenhang mit dem Unfall sucht die Polizei immer noch nach dem Fahrer des weißen Cabriolets. Neben dem Fahrer soll sich noch eine Frau im Fahrzeug befunden haben. Nach Angaben des Longboardfahrers haben sich weiterhin zwei Radfahrer bei ihm nach seinem Befinden erkundigt. Diese Personen und weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

Ursprungsmeldung: Olfen, Dattelner Straße/ Longboardfahrer verletzt sich bei Ausweichmanöver

‎23‎.‎04‎.‎2019‎ ‎14‎:‎02 Uhr Coesfeld Ein Dattelner (35) hat sich am Freitag (19. April) um 13.44 Uhr bei einem Sturz auf einem Radweg an der Dattelner Straße in Olfen verletzt. Der Mann war auf einem Longboard unterwegs. Ein Autofahrer kreuzte aus einer Seitenstraße kommend den Radweg und übersah den Dattelner offenbar. Dieser ließ sich auf den Grünstreifen neben dem Radweg fallen, um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu vermeiden. Der Autofahrer hielt an. Der Dattelner sagte, dass ihm nichts passiert sei und der Fahrer des weißen Cabriolets setzte seine Fahrt fort. Kurz darauf verspürte der Dattelner dann doch Schmerzen im rechten Handgelenk sowie Kopfschmerzen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der bislang unbekannte Autofahrer wird gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden: 02591/7930. Auch Hinweise von Zeugen des Unfall sind willkommen.

