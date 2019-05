Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kleine Viehstraße

Auto auf Parkplatz angefahren - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Einen geparkten weißen Dacia Duster beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag in der Zeit von 16.50 bis 18.10 Uhr auf dem Netto-Parkplatz. Die Beschädigungen am hinteren Kotflügel der Fahrerseite entstanden vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines anderen Fahrzeuges. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld, Tel. 02541/140, zu melden.

