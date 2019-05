Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Schonebeck

Transporter im Graben - Fahrer verletzt

Coesfeld (ots)

Schwer verletzt wurde der Fahrer eines Transporters nach einem Unfall am Dienstag gegen 18 Uhr auf der L581. Der 22-jährige Havixbecker befuhr die Landstraße aus Richtung Münster kommend. Nach Zeugenaussagen geriet er zunächst auf den rechten Seitenstreifen und lenkte sein Fahrzeug auf die Fahrbahn zurück. Hierbei verlor er die Kontrolle. Ein entgegenkommender Autofahrer erkannte die Situation und hielt mit seinem Auto am Fahrbahnrand an. Der Transporter touchierte das Auto, überschlug sich und kam anschließend im Straßengraben vor einem Baum zum Stillstand. Ein Rettungswagen brachte den Havixbecker in ein Krankenhaus. Die Insassen des Autos wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Für die Zeit der Unfallaufnahme war die Landstraße in beiden Richtungen gesperrt. Die Feuerwehr unterstützte die Polizei bei der Unfallaufnahme und sicherte auslaufende Betriebsstoffe.

