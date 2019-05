Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Appelhülsen, Bösensell

BMW aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Erneut sind im Kreis Coesfeld Autos der Marke BMW aufgebrochen worden. Die Täter hatten es unter anderem auf Lenkräder und Navigationsgeräte abgesehen. Am Rotdornweg in Nottuln-Appelhülsen wurden zwei BMW geöffnet. Bei einem schwarzen 1er BMW schlugen die Täter ein Seitenfenster ein und bauten das Lenkrad aus. Einen roten 2er BMW öffneten die Täter auf bislang nicht bekannte Weise. Sie stahlen Lenkrad, Navigationsgerät und Bedienelemente aus der Mittelkonsole. Tatzeit: zwischen Montagabend (6. Mai) und Dienstagmorgen. Im gleichen Zeitraum wurde an der Straße Schürbusch in Senden-Bösensell ein BMW X5 auf nicht bekannte Weise geöffnet. In diesem Fall erbeuteten die Täter das Navi, ein Display aus dem Cockpit sowie weitere Teile der Armatur. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 02541/140

