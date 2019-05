Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße

Radfahrerin bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Schwer verletzt wurde eine 81-jährige Dülmenerin nach einem Verkehrsunfall am Dienstag um 11.25 Uhr auf der Münsterstraße. Die Dülmenerin befuhr mit ihrem Fahrrad die Münsterstraße in Richtung Halterner Straße. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr eine 64-jährige Dülmenerin mit ihrem Auto die Lüdinghauser Straße in Richtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich fuhr die Seniorin mit ihrem Fahrrad in den hinteren rechten Bereich des Autos. Durch den Zusammenstoß kam sie zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

