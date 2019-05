Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Steinfurter Straße/ Wohnmobil gestohlen

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet Zeugen eines Diebstahls eines Wohnmobils um Hinweise. Am frühen Sonntagmorgen (5. Mai) gegen 4.30 Uhr verschafften sich die Täter auf dem Gelände eines Wohnmobil-Händlers an der Steinfurter Straße in Ascheberg Zutritt zu dem Fahrzeug und fuhren davon. Wert des gestohlenen Wohnmobils: 55.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen: 02591/7930

