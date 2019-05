Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis Coesfeld, Coesfeld

Konten nach Betrug abgeräumt

Coesfeld (ots)

Gleich mehrere Anrufe erhielt ein 65-jähriger Coesfelder im Laufe des Dienstags, 7.05.19, von einem angeblichem Mitarbeiter der Fa. Microsoft. Im Rahmen dieser gab der Coesfelder seine Bankverbindungen inclusive der Geheimnummern preis. Am Abend stellte er fest, dass von seinen Konten Geld abgebucht wurde. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal darauf hin: Geben Sie unbekannten Personen generell keine Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie auf, wenn Sie nach Geld oder Wertsachen gefragt oder zur Verschwiegenheit aufgefordert werden. Lassen Sie sich nicht mit der Polizei verbinden. Beenden Sie das Telefonat und rufen selbstständig die Polizei unter 110 an. Ihre Polizei ist unter der Notrufnummer rund um die Uhr erreichbar!

