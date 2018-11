POL-UL: (HDH) Giengen/Brenz - Verbrannte Speisen lösten Feuerwehreinsatz aus

Ulm (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 06.50 Uhr, hörten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Schwagestraße einen Rauchmelder. Nachdem sie dann auch Brandgeruch wahrnahmen, alarmierten sie die Feuerwehr. Alle Bewohner waren beim Eintreffen aus dem Gebäude. Nur an der betreffenden Wohnung öffnete niemand. Die Feuerwehr öffnete die Tür und fand den 29-jährigen Bewohner schlafend vor. Er hatte eine Pizza im Ofen aufgebacken und war dabei eingeschlafen. Außer dem Rauch in der Wohnung war kein Schaden entstanden. Der Bewohner hatte leichte Atembeschwerden, weshalb er zur Untersuchung ins Krankenhaus gefahren wurde.

