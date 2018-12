POL-RE: Marl: Fahrer eines roten Kombis zwingt 13-Jährige zu Bremsmanöver und flüchtet

Recklinghausen (ots) - Dienstag, gegen 18 Uhr, fuhr eine 13-jährige Fahrradfahrerin aus Marl, gemeinsam mit ihren Eltern, auf dem Radweg der Rappaportstraße. Die 13-Jährige und ihre Eltern wollten dann auf dem Fußgängerüberweg die Rappaportstraße in Richtung Gaußstraße überqueren. Der Vater hatte bereits die Mittelinsel erreicht, als ihm die 13-Jährige folgte. In diesem Moment bog ein roter Kombi ab und zwang die 13-Jährige stark abzubremsen. Bei dem Bremsmanöver wurde diese leicht verletzt. Der Fahrer des roten Kombis fuhr weiter in Richtung Autobahn 52, ohne sich um die verletzte 13-Jährige zu kümmern. Im Auto hätten neben dem Fahrer eine Frau und hinten eine ältere Frau gesessen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Michael Franz

Telefon: 02361/55-1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell