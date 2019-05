Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Stadtgebiet

Sachbeschädigungen durch Feuer geklärt

Coesfeld (ots)

Nach dem Brand von insgesamt fünf Mülltonnen im Stadtgebiet von Billerbeck im Zeitraum von 18.45 bis 19.15 Uhr konnte die Polizei am Samstag einen 37-jährigen Billerbecker als Tatverdächtigen ermitteln. Der Tatverdächtige verständigte selbst die Feuerwehr. Diese konnte die Brände in allen Fällen frühzeitig löschen, so dass es zu keinen größeren Schäden kam. Der Tatverdächtige leidet unter gesundheitlichen Problemen. Er wurde im Anschluss an die polzeilichen Maßnahme zur Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell