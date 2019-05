Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Stevede/ Einbruch in Zweifamilienhaus

Coesfeld (ots)

Mit einer Harke schlugen Unbekannte in Stevede gegen ein Fenster und die Terrassentür eines Zweifamilienhauses und gelangten so am Donnerstag, 09.05.2019 zwischen 10.37 Uhr und 12.20 Uhr ins Objekt. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

