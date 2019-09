Feuerwehr Olpe

FW-OE: Leistungsabzeichen für Olper Jugendfeuerwehr

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Olpe (ots)

Eine Gruppe der OIper Jugendfeuerwehr konnte sich am gestrigen Samstag in Leverkusen die Auszeichnung mit der Leistungsspange sichern. Die Leistungsspange ist die bundesweit höchste Auszeichnung der Jugendfeuerwehren. Hierzu mussten in fünf verschiedenen Kategorien entsprechende Leistungen erbracht werden. In den Disziplinen Hindernislauf, Schlauchstafette, Löschangriff, Kugelstoßen und der mündlichen Prüfung waren die Leistungen so gut, dass am Ende des Tages die Auszeichnung entgegen genommen werden konnte. Alle Teilnehmer fanden in Leverkusen optimale Wettkampfbedingungen und eine gute Organisation vor.

Dem Wettkampf vorausgegangen waren zahlreiche Übungsdienste. Nichts blieb dem Zufall überlassen. Zuletzt noch am Abend vor der Teilnahme hatten die Mädchen und Jungs nochmals jeden Handgriff durchgespielt. Doch der Aufwand hatte sich gelohnt und die Freude über die Auszeichnung war allen Teilnehmern anzusehen.

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Olpe

Christian Hengstebeck

Telefon: 02761 / 831 222

Fax: 02761 / 831 2222

E-Mail: c.hengstebeck@feuerwehr-olpe.de

Original-Content von: Feuerwehr Olpe, übermittelt durch news aktuell