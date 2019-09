POL-ME: Internistischer Notfall: 79-Jährige kracht mit Auto in Hauswand - Langenfeld - 1909175

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Bereits am Samstagnachmittag (28. September 2019) kam es in der Langenfelder Innenstadt zu einem Alleinunfall einer 79-jährigen Autofahrerin aus Langenfeld. Die Golf-Fahrerin war nach einem internistischen Notfall mit ihrem Wagen an der Kreuzung Hauptstraße / Isarweg gegen eine Hauswand gefahren.

Gegen 15 Uhr war die 79-Jährige mit ihrem VW Golf über die Hauptstraße in Richtung Innenstadt gefahren, als sie plötzlich aufgrund eines internistischen Notfalls die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Auf Höhe des Freiherr-von-Stein-Hauses kam sie nach links von der Straße ab, überfuhr ein Verkehrsschild und prallte mit ihrem Wagen in ein Haus an der Kreuzung mit dem Isarweg.

Zeugen informierten die Polizei sowie den Rettungsdienst, welcher die Frau zur Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

