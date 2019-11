Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unter Alkoholeinfluss in die Baustellenabsperrung gefahren...

Koblenz (ots)

Kurz vor Mitternacht kam es in der vergangenen Nacht zu einem Verkehrsunfall im Baustellenbereich auf der Koblenzer Südbrücke. Ein 21-jähriger PKW-Fahrer fuhr mit seinem Fahrzeug in die Absperrung, ohne dass ein anderes Fahrzeug daran beteiligt war. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von mehr als 1 Promille festgestellt. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass er auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Ermittlungen dauern an.

