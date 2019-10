Polizei Bochum

POL-BO: Schmuckdieb - nach kurzer Fahndung klickten die Handfesseln

Bochum (ots)

Ein Schmuckdieb ist am gestrigen 09. Oktober nach kurzer Fahndung festgenommen worden. Der 32-jährige Bochumer ging in ein Juweliergeschäft an der Hans-Böckler-Straße in Bochum. Hier ließ er sich diverse Goldketten zeigen. Diese ergriff er plötzlich und flüchtete aus dem Ladenlokal. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der polizeibekannte Bochumer wenige Minuten später im Bereich des Westrings angetroffen und festgenommen werden. Auch die Goldketten konnten sichergestellt werden. Bei einer durchgeführten Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann auch ein Haftbefehl vorliegt. Das Kriminalkommissariat 31 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

