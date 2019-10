Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Erwischt! - Stark alkoholisierter Mann nutzt geklauten Motorroller als Stützhilfe

Bochum (ots)

"Hilflose Person in der Poststraße!" - Nach diesem Funkspruch machte sich eine Streifenwagenbesatzung der Herner Polizei in den späten Abendstunden des gestrigen 8. Oktober auf den Weg zur besagten Adresse.

Ein Zeuge hatte dort gegen 22.15 Uhr einen augenscheinlich stark alkoholisierten Mann bemerkt, der einen Motorroller schwankend über die Straße schob und dabei schon mehrfach gestürzt war.

Die Beamten trafen die beschriebene Person an der Örtlichkeit an.

Der u.a. wegen Diebstahlsdelikten einschlägig polizeibekannte Mann (35) konnte sich aufgrund seines Zustandes nicht mehr artikulieren. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,4 Promille.

Der als Stützhilfe genutzte Motorroller gehört dem 35-Jährigen übrigens nicht. Den hatte er zuvor am Westring entwendet. Noch am Abend wurde der Roller von seiner Besitzerin wieder in Empfang genommen.

Nach der Ausnüchterung im Polizeigewahrsam wird der Rollerdieb heute im örtlichen Kriminalkommissariat vernommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell