Polizei Bochum

POL-BO: Herne

Tresor aus Apotheke entwendet - Medikamente können eine tödliche Wirkung haben!

Bochum (ots)

In den Morgenstunden des heutigen 8. Oktober wurde die Polizei zu der Apotheke an der Wiescherstraße 20 in Herne-Sodingen gerufen.

Dort hatten noch unbekannte Kriminelle an der Rückseite des Gebäudes ein Fenster aufgehebelt. Anschließend stiegen die Einbrecher in das Gebäude ein, rissen einen Tresor aus der Verankerung und nahmen ihn mit.

Der Tatzeitraum lag zwischen dem 7.10, 19 Uhr, und dem 8.10, 7.15 Uhr.

Das ermittelnde Herner Kriminalkommissariat bittet unter den Rufnummern 02325 / 950-8505 sowie 0234 / 909-4441 (Kriminalwache Bochum) um Hinweise.

An dieser Stelle ein dringender Hinweis der Polizei: In dem Tresor befinden sich Medikamente, die bei falscher Anwendung eine tödliche Wirkung haben können!

