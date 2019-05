Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis: Bei Ladendiebstahl ertappt und Marktleiter angegriffen

Neckargemünd / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als ein 33-Jähriger am Freitagabend beim Ladendiebstahl aufflog, versuchte er zunächst zu flüchten - der Marktleiter konnte den Dieb aufhalten. Der Täter versuchte Einkäufe im Wert von mehr als 40 EUR in seinem Rucksack an der Kasse vorbeizuschmuggeln, worauf die Kassiererin aufmerksam wurde. Der 33-Jährige rannte daraufhin in Richtung Ausgang, wobei ihm der Marktleiter zuvor kam und ihn festhielt. Der Dieb griff den Angestellten an, um zu flüchten, was ihm bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten allerdings nicht gelang. Bei der anschließenden Festnahme stellte sich heraus, dass der mit 0,82 Promille betrunkene Ladendieb bereits mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Nach der Anzeigenaufnahme wurde der 33-Jährigen in einer Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

