Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Bäckereifiliale

Mannheim (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschaffte sich ein bislang Unbekannter Zutritt in einer Bäckereifiliale in der Mozartstraße und brach einen Tresor auf. Der Täter hebelte die Eingangstüre auf und gelangte so in das Innere der Bäckerei. Dort öffnete er unter Gewalteinwirkung einen Tresor und entwendete das darin befindliche Bargeld von mehr als 1.500 Euro. Zeugen des Vorfalls, der sich in der Zeit von 18:15 Uhr bis 05:00 Uhr ereignet haben muss, werden gebeten, sich unter 0621 1743310 an die Ermittler des Polizeireviers Mannheim-Oststadt zu wenden.

