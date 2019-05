Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen: Brand eines Wohnmobils; Ursache unklar; Kriminalpolizei ermittelt

Edingen-Neckarhausen (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache geriet am frühen Samstagmorgen ein Wohnmobil im Ortsteil Neckarhausen in Brand. Das Fahrzeug war in der Einfahrt eines Hauses in der Uferstraße abgestellt, als eine Anwohnerin die Flammen bemerkte und kurz vor 3 Uhr die Rettungsleitstelle verständigte.

Die Freiwillige Feuerwehr Edingen-Neckarhausen, die mit zwei Löschzügen und 22 Wehrmännern am Brandort eintraf, konnte das Feuer schnell löschen, allerdings nicht verhindern, dass das Wohnmobil vollständig ausbrannte.

Die Fassade des in unmittelbarer Nähe stehenden Hauses wurde durch die starke Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Der Feuerwehr gelang es jedoch, ein Übergreifen der Flammen auf das Haus zu verhindern. Bereits 20 Minuten nach Brandentdeckung wurde "Feuer aus!" gemeldet.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 50.000.- Euro.

Die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell