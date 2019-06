Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: Mutmaßlicher Einbrecher in Haft /

Ulm (ots)

Noch am Tatort hat die Polizei am frühen Freitag einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen.

Zeugen hatten kurz vor 3 Uhr die Polizei verständigt. Sie hatten den Einbruch in eine Apotheke in der Ulmer Weststadt bemerkt. Die Polizei war schnell da. Im Verkaufsraum trafen die Beamten auf den mutmaßlichen Täter. Sie nahmen den 31-Jährigen fest. Beute hatte er bis dahin keine gemacht. Der Festgenommene stand erkennbar unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Er wurde am Freitag dem zuständigen Richter am Amtsgericht vorgeführt. Der erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm einen Haftbefehl gegen den 31-Jährigen. Der Mann befindet sich jetzt in einer Justizvollzugsanstalt.

++++++++++ 1065683

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell