Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: PKW-Aufbruch

Koblenz (ots)

Am Freitag gegen 12.47 Uhr wurde der Diebstahl einer Handtasche aus einem auf dem Parkplatz vor dem Friedhof in Koblenz-Lützel abgestellten Firmenfahrzeug gemeldet. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und die auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche entwendet wurde. Täterhinweise konnten bisher nicht erlangt werden. In diesem Zusammenhang ergeht nochmals der Hinweis, beim Verlassen des Autos keine Taschen oder Wertsachen sichtbar im Fahrzeuginneren zurückzulassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Koblenz unter der Telefonnummer 0261/103 2690 zu melden.

