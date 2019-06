Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Auto ausgebrannt

Geeste (ots)

Am späten Freitagabend ist es an der Neulandstraße in Geeste zum Brand eines VW Golf gekommen. Gegen kurz nach 22 Uhr hatte der 20-jährige während der Fahrt bemerkt, dass Qualm aus der Motorhaube entwich. Nachdem er das Auto gestoppt hatte brach offenes Feuer im Bereich des Motorraumes aus. Die Feuerwehren aus Groß Hesepe und Twist waren schnell vor Ort, konnten einen Totalschaden am Golf jedoch nicht mehr verhindern.

