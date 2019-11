Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: PKW wurde aufgebrochen...

Koblenz (ots)

Am Nachmittag des 26.11.2019 kam es in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 16:50 Uhr zu einem PKW-Aufbruch am Peter-Altmeiner-Ufer in Koblenz. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe eines geparkten PKW ein und entwendete eine Geldbörse, welche sich im Fahrzeuginneren befand. Hinweise nimmt die Polizei Koblenz unter der 0261 103-0 entgegen. In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals darauf hin, keine Wertgegenstände im Auto zurück zu lassen.

