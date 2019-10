Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbrecher bleiben erfolglos

Wetter (ots)

In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen gelangten Unbekannte Einbrecher durch ein Gartentor auf das Grundstück eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Rohlande. Sie versuchten den Rollladen einer im Erdgeschoss liegenden Wohnung hochzuschieben, was ihnen jedoch aufgrund der guten Sicherung des Rollladens nicht gelang. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten.

