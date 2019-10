Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Anwohnerin beobachtet Zigarettendieb und ruft die Polizei

Hattingen (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 02:00 Uhr, hörte eine Anwohnerin der Raabestraße verdächtige Geräusche und schaute auf die Straße. Sie beobachtete einen Mann, der sich augenscheinlich an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Anschließend flüchtete der Mann mit seinem Fahrrad und sie benachrichtigte die Polizei. Diese konnte den 34-jähriger Mann aus Sprockhövel mit einem E-Bike an der Raabestraße Ecke Goethestraße antreffen. Bei der Kontrolle wurden Zigarettenschachteln und und das passende Tatwerkzeug bei ihm aufgefunden werden. Da auch die Eigentumsverhältnisse des hochwertigen Ebikes nicht geklärt werden konnten, wurden dieses sichergestellt. Der 34-jährige wurde zur Polizeiwache in Hattingen gebracht, wo er nach Abschluss der Maßnahmen entlassen wurde.

