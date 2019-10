Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher entpuppt sich als Mieter ohne Schlüssel

Bad Oeynhausen (ots)

Ein vermeintlicher Einbrecher hat am Donnerstagmittag in Eidinghausen für einen Polizeieinsatz gesorgt. Eine aufmerksame Zeugin hatte einen Mann beobachtet, als der an einem Haus in der Hahnenkampstraße eine Scheibe einschlug und in das Gebäude einstieg.

Die von ihr gegen 12.50 Uhr alarmierten Polizisten rückten umgehend mit mehreren Streifenwagen aus. Als die Beamten wenig später eine Person in dem Haus antrafen, stellte sich schnell heraus, dass der "Verdächtige" kein Einbrecher, sondern ein Mieter war. Der hatte die Fensterscheibe zum Bad zertrümmert, weil er seinen Schlüssel von innen hatte stecken lassen.

