Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Lippe (ots)

(KF)Am Samstagabend befuhr ein 65jähriger Detmolder mit seinem PKW Ford die Ellernstraße und beabsichtigte in die Remmighauser Straße einzubiegen. Hierbei beachtete er nicht die Vorfahrt eines 23jährigen Radfahrers aus Detmold. Der Radfahrer befuhr den Radweg an der Remmighauser Straße bergabwärts in Richtung Hornsche Straße. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, zu melden.

