Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal. Unfall auf verschmutzter Straße.

Lippe (ots)

Ein 18-Jähriger hat am Mittwochabend auf der Straße "Drostenhof" die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist gegen einen Baum am Straßenrand gefahren. Gegen 20:45 Uhr war der Extertaler mit seiner 17-jährigen Beifahrerin aus Reine kommend unterwegs, als der Wagen in einer Rechtskurve auf der durch Erntearbeiten mit Schlamm verschmutzten Fahrbahn ins Schlingern geriet und nach links von der Fahrbahn abkam. Bei der Kollision mit dem Baum wurden Fahrer und Beifahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei 15.000 Euro. Die Reinigung der dreckigen Fahrbahn wurde umgehend veranlasst.

