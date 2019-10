Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Unfall durch Rotlichtfahrt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend wurden vier Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt, nachdem eine 56-Jährige über eine rote Ampel in den Einmündungsbereich Herforder Straße/Isringhausen-Ring gefahren war. Ein 20-jähriger Autofahrer wollte gegen 21:30 Uhr bei grün zeigender Ampel mit seinem Golf von der Herforder Straße nach links in den Isringhausen-Ring einbiegen, als der Peugeot der 56-Jährigen plötzlich in seinen Wagen prallte. Die 56-Jährige und zwei Beifahrerinnen des Golffahrers mussten zur Behandlung mit Rettungswagen in umliegende Kliniken gebracht werden. Auch der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Wagen und eine Ampel wurden erheblich beschädigt. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden liegt bei rund 30.000 Euro.

