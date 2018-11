POL-OS: Osnabrück - Fußgänger von Auto erfasst

Osnabrück (ots) - Ein 25-Jähriger wurde am Mittwochabend in der Möserstraße von einem Auto erfasst und leicht verletzt. Ein 65-Jähriger befuhr mit seinem Pkw gegen 17.43 Uhr die Möserstraße in Richtung Haarmannsbrunnen. Als der junge Mann die Fahrbahn zwischen den vor der Ampel haltenden Fahrzeugen überquerte, stieß er mit dem Pkw zusammen und prallte gegen die Windschutzscheibe. Rettungskräfte versorgten den 25-Jährigen an der Unfallstelle. Einen Transport zum Krankenhaus lehnte der alkoholisierte Mann ab.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell