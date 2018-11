POL-OS: Neuenkirchen bei Bramsche - Unfallflucht

Neuenkirchen b Bramsche (ots) - Am Mittwochmorgen ereignete sich zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr eine Unfallflucht auf der Lindenstraße, in Höhe des Geschäftes "Drehscheibe". Ein dort geparkter brauner VW Touran wurde von einem unbekannten Fahrzeug (das vermutlich eine Anhängerkupplung hatte) angefahren und beschädigt. Der Fahrer kümmerte sich nicht um den angerichteten Schaden, sondern fuhr weiter. Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizeistation Neuenkirchen, 05465 322.

