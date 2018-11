POL-OS: Quakenbrück - E-Bike in der Wilhelmstraße gestohlen

Quakenbrück (ots) - Ein blaues E-Bike des Herstellers Gazelle entwendeten Unbekannte am Dienstagabend zwischen 18.15 und 19.15 Uhr. Das 28-Zoll-Fahrrad stand vor einer Diskothek in der Wilhelmstraße, als sich der oder die Täter an dem Schloss zu schaffen machten und das Zweirad mitnahmen. An dem Diebesgut befanden sich eine blaue Klingel mit der Aufschrift "Moin, Moin" und zwei Fahrradkörbe (vorne und hinten). Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrrades geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Quakenbrück, Telefon 05431/90330.

