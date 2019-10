Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Spaziergänger finden aufgebrochenen Zigarettenautomat.

Lippe (ots)

Spaziergänger entdeckten am Mittwochmorgen in einem Waldstück am Ortausgang von Hohenhausen (Richtung Dalbke) einen aufgebrochenen Zigarettenautomat. Unbekannte Täter hatten ihn in der Herforder Straße von einer Hauswand gerissen und im Waldstück entsorgt. Bargeld und Zigaretten wurden entwendet. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Kripo telefonisch unter 05231 / 6090 entgegen.

