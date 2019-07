Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Verkehrsunfall mit verletztem Kraftradfahrer

Herdecke (ots)

Am 13.07.2019 befuhr ein 33-jähriger Wittener gegen 17:50 Uhr die Gedener Straße in Herdecke in Fahrtrichtung Wetter mit seinem Kraftrad Suzuki. Im Kurvenbereich kommt er rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kam auf Grund des erdigen Untergrundes ins Rutschen. Er prallte gegen die dortige Leitplanke und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Es besteht Lebensgefahr.

