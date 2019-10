Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizei nimmt Handy-Sünder ins Visier - Gezielte Kontrollen im Kreis

Minden, Hille, Espelkamp (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch in Minden, Hille und Espelkamp verstärkte Verkehrskontrollen durchgeführt. Dabei hatten die Ordnungshüter vor allen Handy-Sünder im Visier. Aber auch ein Autofahrer, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand, wurde in Espelkamp aus dem Verkehr gezogen.

So stellten die rund 20 Einsatzkräfte, darunter auch Beamte der Bielefelder Bereitschaftspolizei, 34 Verstöße gegen das Telefonieren am Steuer fest. Zudem mussten vier Fahrzeugführer ein Verwarnungsgeld bezahlen, da sie nicht angeschnallt waren. Darüber hinaus kommt auf einen Autofahrer eine Anzeige zu, da er in Espelkamp bei einem Überholvorgang den Gegenverkehr behindert haben soll. Wegen diverser anderer Verkehrsverstöße erhoben die Polizisten noch zehn Verwarnungsgelder. Insgesamt kontrollierten die Beamten in der rund neunstündigen Aktion knapp 140 Fahrzeuge.

Bei einer Kontrolle an der Ecke Gabelhorst/Hohensteiner Straße in Espelkamp fiel ein 40-jähriger Pkw-Fahrer zunächst wegen eines Handyvergehens auf. Bei der Überprüfung des Mannes ergaben sich Hinweise auf einen vorherigen Drogenkonsum. Ein Test bestätigte den Verdacht der Beamten. Zudem hatte der 40-Jährige eine kleinere Menge an Betäubungsmittel bei sich. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Daneben hatten die Einsatzkräfte noch vier weitere Kontrollstellen im Espelkamper Stadtgebiet eingerichtet.

In Minden hatten sich die Beamten im Laufe des Vormittags an sechs Orten postiert. Hier wurden mit 26 Fällen von "Handy am Steuer" die meisten Verstöße an diesem Tag registriert. Die jeweilige Strafe dafür beläuft sich laut Bußgeldkatalog auf 100 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

