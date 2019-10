Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Seniorin überteuerte Bücher untergejubelt

Lübbecke (ots)

Ein Werber hat in der vergangenen Woche einer betagten Frau Buchrechte im Wert von fast 5.000 Euro untergejubelt. Obwohl gegenüber der Vertriebsfirma im Vorfeld eine Kontaktaufnahme mit der 86-Jährigen als unerwünscht mitgeteilt wurde, meldete sich am Freitag bei ihr zuhause ein Angestellter. Ihm gelang es, eine Buchung für "die Rechte am Erwerb von Büchern" vorzunehmen. Da es sich um eine Überweisung handelte, kann der Vorgang nicht mehr rückgängig gemacht werden. Nun ermittelt die Polizei gegen einen 31-Jährigen. Dieser ist polizeilich schon mehrfach in Erscheinung getreten.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte die Seniorin, früher auch mit ihrem verstorbenen Mann, regelmäßig teure Nachschlagewerke erworben. Auch wenn man damals schon den Eindruck hatte, überrumpelt worden zu sein, erstattete man aus Scham keine Anzeige. Nun kam es zu dem weiteren Kauf. Hierbei nutzte der Verkäufer die offensichtliche Verwirrtheit der Geschädigten aus.

