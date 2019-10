Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fünf Autoaufbrüche beschäftigen Polizei

Minden (ots)

Fünf Autoaufbrüche wurden der Polizei in Minden am Dienstag bis in die Abendstunden hinein gemeldet. Dabei erbeuteten die Diebe unter anderem Geld, EC-Karten, ein Notebook und ein Tablet.

Im Laufe des Tages wurde in einem Parkhaus an der Kampstraße an einem VW Golf und einem Mercedes jeweils die rechte Seitenscheibe zertrümmert. In der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 16 Uhr erfolgte der Aufbruch eines VW Polo an der Wagner Straße. Hier hatte eine junge Frau ihre Schultasche samt Portemonnaie und Notebook vergebens unter dem Beifahrersitz versteckt. Später tauchte die Tasche wieder auf. Die Wertgegenstände blieben aber verschwunden.

Ein gleich gelagerter Fall ereignete sich an der Königstraße. Hier wurde die Seitenscheibe eines Seat eingeschlagen, der auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios ab 17.50 Uhr für gut eine Stunde abgestellt war. Es fehlte ein Rucksack samt Geldbörse und diverser persönlicher Dokumente sowie eine Kühltasche. Schließlich erstattete gegen 22 Uhr noch eine Audi-Fahrerin eine Anzeige. An ihrem gegen 21 Uhr auf einem Parkplatz an der Gustav-Radbruch-Straße abgestellten Pkw wurde die Seitenscheibe an der Fahrertür eingeschlagen. Auch in diesem Fall zählte eine im Fahrzeug zurückgelassene Geldbörse samt EC-Karte zur Beute der Unbekannten.

Die Polizei weist daraufhin, dass in einem Auto niemals Wertgegenstände deponiert werden sollten. Kriminelle brauchen nur wenig Zeit, um einen Pkw aufzubrechen. Zudem kennen sie alle vermeintlich sicheren Verstecke in einem Fahrzeug, so die Beamten.

