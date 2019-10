Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mit Feuerlöscher Scheibe eingeschlagen

Minden (ots)

Offenbar mit einem Feuerlöscher haben Unbekannte am Dienstagabend die Scheibe eines Ausstellungsfensters eines Geschäftes an der Ecke Scharn/Dompassage in der Mindener Fußgängerzone eingeschlagen. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen der Polizei nichts.

Ein Mitarbeiter einer benachbarten Eisdiele hatte gegen 20.45 Uhr plötzlich ein lautes Klirren vernommen. Als er nachschaute, entdeckte er in der Dompassage die beschädigte Scheibe und informierte die Geschäftsinhaberin. Der für die Tat benutzte Feuerlöscher wurde am Geschäft zurückgelassen. Hinweise auf den oder die Täter erbittet die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

