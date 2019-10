Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Aufmerksamer Taxifahrer überrascht Einbrecher

Bild-Infos

Download

Minden (ots)

Den Einbruch in den Kiosk des Mindener Bahnhofs verhindern konnte ein Taxifahrer nicht. Aber aufgrund seiner Aufmerksamkeit musste der Einbrecher ohne Beute flüchten. Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatte sich in der Nacht zu Freitag ein bisher Unbekannter gewaltsam Zugang zum Kiosk verschafft. Hierzu hatte er eine Schaufensterscheibe, welche in Richtung Gleis 11 gelegen ist, mit einem Stein eingeschlagen. Anschließend stellte er von außen eine Baustellenabsperrung davor, drang in das Gebäude ein, und verklebte die beschädigte Scheibe von innen mit einer Folie. Anschließend raffte er im Ladenlokal Zigaretten und Tabak zusammen und verstaute diese in drei großen Mülltüten.

Gegen 3.20 Uhr bemerkte dann der 65-jährige Zeuge durch das zum Bahnhofsvorplatz gelegene Fenster einen Lichtschein sowie eine Person im Geschäft. Als er dem auf den Grund gehen wollte, stieg der Einbrecher aus dem Fenster und flüchtete entlang des Gleises 11 in südliche Richtung. Seine Beute ließ er hierbei zurück. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Laut Zeugenaussage hatte der Einbrecher ein südländisches Erscheinungsbild und wird bei einer Größe von circa 175 Zentimeter auf rund 20 bis 25 Jahre geschätzt. Auffällig war sein ungepflegter Bart. Bekleidet war er mit einer Jogginghose und einer dunklen Kapuzenjacke. Dazu trug er einen schwarzen Rucksack.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:



Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell