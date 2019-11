Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Vereinsheim- Spielautomaten aufgebrochen, Fritteuse ge-klaut

Koblenz (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Mittwoch, 27.11.2019 in das Vereinsheim der "Reinhards-Elf" in der Lindenstraße in Koblenz ein. Diese öffneten gewaltsam die Eingangstür und brachen im Lagerraum einige alte, leere Geldspielautomaten auf. An den Automaten entstand erheblicher Sachschaden. Weiterhin wurde von dem oder den Tätern eine Fritteuse gestohlen. Hinweise nimmt die Kripo Koblenz unter der Telefonnummer: 0261-1032690, entgegen.

