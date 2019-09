Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

Mainz (ots)

Mittwoch, 11.09.2019, 11:10 Uhr

Ein 55-jähriger Autofahrer befährt die L426 aus Fahrtrichtung Stadecken-Elsheim kommend in Fahrtrichtung Mainz-Lerchenberg. In Höhe des dortigen Fernsehturmes biegt er nach links in die dortige Parkmöglichkeit ab. Dabei kommt es zu einer Kollision mit einem von hinten kommenden Motorradfahrer. Der 37-jährige Motorradfahrer wird dabei schwerverletzt.

Polizeipräsidium Mainz

