Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Werkzeug bei Einbruch gestohlen

Freren (ots)

Zwischen Donnerstag letzter Woche und vergangenen Mittwoch drangen unbekannte Täter durch eine Tür in die Diele eines landwirtschaftlichen Anwesens in der Ostwier Straße ein. Die Täter stahlen diverses Werkzeug und ein Ladegerät. Der Schaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Zu einer weiteren Tat ist es zwischen Montag und Donnerstag gekommen. In gleicher Straße brachen die Täter das Vorhängeschloss eines Lagerraumes auf und stahlen ebenfalls Werkzeug. Der Schaden hier beträgt rund 1300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen

