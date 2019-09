POL-BOR: Nachtrag: Borken - Schwerer Verkehrsunfall auf der Bocholter Straße

Kreispolizeibehörde Borken

Auf der Bocholter Straße in Borken kam es in Höhe der Einmündung zur Pröbstinger Allee am heutigen Nachmittag, gegen 14:03 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt drei verletzten Personen. Dabei befuhr eine 36-jährige Frau aus Datteln die Bocholter Straße aus Rhede kommend in Fahrtrichtung Borken. In Höhe der Einmündung wollte sie dann nach links in die Pröbstinger Allee abbiegen, übersah dabei jedoch einen entgegenkommenden Pkw, der von einem 77-jährigen Mann aus Bocholt geführt wurde. Im Pkw der 36-jährigen Frau aus Datteln befanden sich zum Unfallzeitpunkt noch vier weitere Personen. In diesem Pkw wurden insgesamt drei Personen verletzt. Die 26-jährige Fahrerin aus Datteln und eine 20-jährige Frau aus Datteln wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Eine 54-jährige Beifahrerin (ebenfalls aus Datteln) wurde bei dem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Der 77-jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw und die beiden restlichen Insassen des ersten Pkw blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000,- Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die Bocholter Straße für 45 Minuten voll gesperrt.

