Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Einbruch in Roes - Kripo Mayen veröffentlicht Fotos

Koblenz (ots)

Am Freitag, dem 07.12.2018, wurde zwischen 18.13 Uhr und 18.27 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Neustraße in Roes eingebrochen. Drei bislang unbekannte Täter gelangten durch aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür in das Haus und konnten anschließend samt Diebesgut unerkannt flüchten.

Von zwei der Tatverdächtigen liegen nun Fotos vor.

Diese finden Sie unter:https://s.rlp.de/YCUZM

Hinweise zu den abgebildeten Personen nimmt die Kripo Mayen telefonisch unter 02651/8010

oder per Mail an kimayen@polizei.rlp.de

entgegen.

