Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall; Fahren ohne Fahrerlaubnis, Zeugen gesucht

Schweich (ots)

Am 30.08.2019, 12:32 kam es in der Bahnhofstraße 50 in Schweich zu einem Verkehrsunfall eines blauen Audi mit einem geparkten silbernen Mercedes. Der blaue Audi fuhr dabei vom Kreisverkehr Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Richtstraße. Nach eigenen Angaben des Fahrzeugführers ist er an dem geparkten, silbernen Mercedes vorbeigefahren und ist hierzu auf die Gegenfahrbahn gefahren. Ein roter PKW sei ihm im Gegenverkehr entgegengekommen, sodass er nach eigenen Angaben ausweichen musste. Vor Ort ergibt sich jedoch, dass der blaue Audi hätte ohne Gefahr hinter dem geparkten Mercedes anhalten können. Es kam hierbei zur Kollision des blauen Audis mit dem silbernen Mercedes. Beide PKW sind nicht mehr fahrbereit. Der bislang unbekannte PKW setzte seine Fahrt in der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Kreisverkehr fort. Der Fahrzeugführer des blauen Audi war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein entsprechendes Strafverfahren gegen Fahrer und Halter wurde eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte bei der Polizei Schweich, insbesondere der Fahrzeugführer/die Fahrzeugführerin des roten PKW im Gegenverkehr.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schweich



Telefon: 06502 ´9157-0.



pischweich@polizei.rlp.de

