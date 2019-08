Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Morbach (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf dem Schotterparkplatz der "ELKA-Werke" in Morbach, Hochwaldstraße 44, einen dort geparkten Pkw Audi an der hinteren Stoßstange. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 29.08.2019, in der Zeit von 13:40 Uhr bis 22:03 Uhr. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2500,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Morbach (06533-93740) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Morbach



Telefon: 06533-93740

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell